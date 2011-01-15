Художник по фонам для игр

Требуются 2 художника-дизайнера способных делать качественные фоны для казуальных игр типа "найди объект".

На нарисованные фоны необходимо будет размещать объекты (от 10 до 50 объектов на фон).

В аттаче пример качества работы, которое надо соблюдать. Можно лучше, хуже нельзя.

Работа будет постоянной - как заканчиваем один проект, сразу переходим к следующему. Оплата сдельная за каждый проект (или за его часть, если делаете не весь проект целиком).

Участие в подобных проектах - большой плюс. Умение рисовать интерфейсы, главные страницы игры, персонажей и т.д. также засчитывается, так что, пожалуйста, пишите об этом.