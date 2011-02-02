В онлайн игру требуется дизайнер

$1000
Иллюстрации и РисункиЗакрыт22 заявки344 просмотра
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В новую онлайн игру нужен толковый дизайнер знающий на отлично фотошоп.

Умение работать в команде,выполнять и реагировать на указания.

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13 лет назад
instruktor20
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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