Художник-иллюстратор в штат, СПб

Функционал:

Вам предстоит принять участие в создании серии образовательных фильмов, представляющих собой комбинацию видео и мультипликации. В обязанности будет входить рисование раскадровок анимации и фильмов, создание концептов персонажей, окружения и игровых элементов.

Требования:

• Наличие портфолио (минимум 5 работ с персонажами).

• Свободное рисование от руки на бумаге и на графическом планшете, желательно умение быстро создать предварительные скетчи.

• Отличное владение пакетом Adobe Photoshop.

• Высокая работоспособность, готовность расти и развиваться вместе с компанией, позитивное отношение к жизни.

Условия:

Доход – от 30 000 до 50 000, вознаграждение определяется квалификацией специалиста (нижняя планка совокупного дохода – 30 000 рублей, верхняя граница может быть выше 50 000 – всё будет зависеть от вашей амбициозности и работоспособности!), период испытания – оклад 25 000 Оформление в соответствии с законодательством, обязательное медицинское страхование, хороший коллектив, корпоративные мероприятия