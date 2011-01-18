Художник-иллюстратор в штат, СПб

$2500
Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Функционал:

Вам предстоит принять участие в создании серии образовательных фильмов, представляющих собой комбинацию видео и мультипликации. В обязанности будет входить рисование раскадровок анимации и фильмов, создание концептов персонажей, окружения и игровых элементов.

Требования:

• Наличие портфолио (минимум 5 работ с персонажами).

• Свободное рисование от руки на бумаге и на графическом планшете, желательно умение быстро создать предварительные скетчи.

• Отличное владение пакетом Adobe Photoshop.

• Высокая работоспособность, готовность расти и развиваться вместе с компанией, позитивное отношение к жизни.

Условия:

Доход – от 30 000 до 50 000, вознаграждение определяется квалификацией специалиста (нижняя планка совокупного дохода – 30 000 рублей, верхняя граница может быть выше 50 000 – всё будет зависеть от вашей амбициозности и работоспособности!), период испытания – оклад 25 000 Оформление в соответствии с законодательством, обязательное медицинское страхование, хороший коллектив, корпоративные мероприятия

13 лет назад
Ascreen
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • 2D Artist

    Предлагаем вакансию дизайнера-художника. Основная работа: 1. Рисование изображений для игр от руки и на планшете 2. Обрисовка 3Д-рендера игровых локаций 3. Монтирование элементов в игровую сцену Условия работы: 1. Полный рабочий день с 10.00 – 19.00 2. Рабочие дни с понедельника ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Художник по фонам для игр

    Требуются 2 художника-дизайнера способных делать качественные фоны для казуальных игр типа "найди объект". На нарисованные фоны необходимо будет размещать объекты (от 10 до 50 объектов на фон). В аттаче пример качества работы, которое надо соблюдать. Можно лучше, ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий художник для постоянной удаленной работы

    $600

    Задачи: Разработка и доработка игровой графики (интерфейсы, кнопки, объекты, иконки, коллажи на заставки и т.п.) После тестового задания: Ведение графики на проекте, обеспечение единства художественного стиля В бвдущем возможно управление командой художников: планирование и распределение задач, делегирование, контроль качества Требования: Профессиональное ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Художник на постоянную работу

    $1000

    Разработка ММОRPG. Создание текстур ландшафта, тайлов поверхности (дороги, тротуары и т.п.). Декали поверхности (трещины, люки, ямы и т.п.). Знания 3д - базовые. Наличие графического планшета, фотошопа Форма работы удаленная, постоянная. Наличие портфолио по худ навыкам. Портфолио ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Художник

    Вакансия: художник Требования: Возраст - от 18 График работы - Полный рабочий день Опыт работы: Требования: Знание Photoshop, Умение работать с графическим планшетом Умение рисовать от руки Способность к обучению Приветствуется: Опыт рисования в стиле пиксель-арт Умение работать с ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2D художник по фонам для казуальных игр

    $1200

    Компании Orange Graphics на постоянную работу в г.Киеве требуются 2д художники Обязанности: пост-обработка рендеров в Photoshop, добавление дополнительных объектов в сцену путем коллажирования Обязательное условие - опыт работы и наличие примеров в данном направлении Заработная плата - от ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу иллюстратора для своих книг

    Собственно, ищу художника, который специализируется на иллюстрировании детских книг. Книг у меня несколько, простор для творчества широкий. Сразу оставляйте ссылки на портфолио (интересуют именно картинки для детей) и ваши расценки.

    Иллюстрации и Рисунки35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются "цифровые" художники

    Привет всем, Сразу оговорюсь, ребята, на большие вознаграждения рассчитывать не стоит. Тех, кто хочет много и быстро заработать, прошу не беспокоиться... Я ищу цифровых художников для реализации проекта казуальной игры... Жестких требований нет. Главное, умение рисовать, свободное ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад