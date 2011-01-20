Арт. директор для hidden object игры (Киев)

Компании BartSoft Inc необходимы карикатуристы для разработки поздравительных открыток. Пришлите, пожалуйста, ваше портфолио и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На работу приглашается лид. Художник для разработки casual игры в стиле hidden object. Стиль Mystery Case Files.
Требование: Наличие работ по тематике. 2D графика
Старт проекта – середина апреля.
Оплата по договоренности.
email: job.41060 собака gmail.com
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