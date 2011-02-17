Архитектор

Требуются 2 художника-дизайнера способных делать качественные фоны для казуальных игр типа "найди объект". На нарисованные фоны необходимо будет размещать объекты (от 10 до 50 объектов на фон). В аттаче пример качества работы, которое надо соблюдать. Можно лучше, ...