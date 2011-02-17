Архитектор

В новую онлайн игру нужен толковый дизайнер знающий на отлично фотошоп. Умение работать в команде,выполнять и реагировать на указания. Пишите,оставляйте контакты...
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Филиал голландской инжиниринговой компании в Екатеринбурге приглашает на работу в штат компании или на условиях гражданско-правового договора Архитектора.
Должностные обязанности
* Проработка предпроектной документации, определение концепции проекта.
* Проверка проектной документации, подготовка проектных материалов.
* Проверка и приёмка рабочей документации.
* Формирование задания и подготовка ТУ.
* Выполнение и проверка расчётов.
* Осуществление авторского надзора.
Условия:
• Официальная оплата труда (рассматриваются ожидания кандидатов).
• Гарантии соблюдения ТК РФ, расширенный соцпакет для штатных сотрудников.
• Профессиональное обучение, повышение квалификации.
• Комфортные условия труда, благоприятная атмосфера.
• Офис в центре г. Екатеринбурга.
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