Филиал голландской инжиниринговой компании в Екатеринбурге приглашает на работу в штат компании или на условиях гражданско-правового договора Архитектора. Должностные обязанности * Проработка предпроектной документации, определение концепции проекта. * Проверка проектной документации, подготовка проектных материалов. * Проверка и приёмка рабочей ...
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Компании "Красный куб" требуется креативный графический дизайнер с индивидуальным стилем!
Требования:
•Женщина, 20-35 лет, гражданство РФ.
•Опыт работы 2 года.
•Умение работать в Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
•Умение работать в коллективе, ответственность, креативность.
Обязанности:
•Создание привязок для новых магазинов вывесок, рекламы, баннеров.
•Отрисовка необходимой рекламной продукции.
•Промодизайн для магазинов.
Условия:
•График работы 5/2 с 9.30 до 18.30.
•Заработная плата договорная!
•Полный соц. пакет (больничный, отпуск, медстраховка).
•Оформление по ТК РФ.
•Перспективы профессионального роста.
•Место работы – м. Водный стадион (10 мин.).
Ждем Ваших откликов :)
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