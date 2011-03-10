ТК "Красный куб"

Компания «Красный Куб» была образована в 1996 году и в течение трех лет специализировалась на оптовой торговле посудой и предметами интерьера от ведущих мировых производителей. В 1998 году Компания приступила к развитию сети фирменных магазинов. На сегодняшний день «Красный куб» - это крупнейшая в России сеть магазинов подарков.

«Красный Куб» - это около 2000 сотрудников и более 200 магазинов по всей России. В настоящее время Компания активно развивается. Мы открываем новые магазины и создаем новые проекты, поэтому количество сотрудников увеличивается с каждым годом. В компании «Красный Куб» работают разные люди, разного возраста, опыта, привычек, интересов. Но всех объединяет любовь к тому, что делает нашу жизнь красивее. Мы стремимся, чтобы магазины «Красный Куб» дарили взрослым и детям положительную эмоцию – эмоцию праздника.