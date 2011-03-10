Требуются иллюстраторы

Ваши умения и знания: • Впечатляющее портфолио • Умение рисовать иллюстрации в контексте приложений под мобильные устройства (iPhone и iPad), тизеры, иконки. • Знание программного пакета Adobe (Photoshop, Illustrator) • Внимательность к деталям, любовь к каждому пикселю • Умение делать приложения под iPhone и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ваши умения и знания:
• Впечатляющее портфолио
• Знание программного пакета Adobe (Photoshop, Illustrator)
• Умение создавать анимацию персонажей из PSD и AI
• Базовое художественное образование или грамотность - умение рисовать от руки
• Умение работать с графическим планшетом
• Своя выработанная техника в иллюстрациях
Желательное:
• Знание английского языка
• Опыт работы с мобильными устройствами (iPhone и iPad) до 2 лет, если такого опыта нет, научим
• Имеете опыт работы с UI, отлично
• Знание гайдлайна Apple
Условия работы:
• Рабочий день с 10:00 до 19:00 часов
• Рабочее место в современном офисе в дружном коллективе
• Стабильная, достойная оплата
• iMac 21.5, iPhone, iPad
• Возможность творческого и карьерного роста
• Интересные проекты с интересными людьми
• Необходимая литература, семинары для повышения квалификации
• Оплачиваемый отпуск и больничный
• Походы, экскурсии, корпоративы
А свои резюме присылайте мне на мыло: [email protected] или
в skype: egoistinus, спасибо!
Можно еще позвонить по телефону: +38 (066) 921 69 97 (Тимур)
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