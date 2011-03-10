Требуются иллюстраторы

Ваши умения и знания:

• Впечатляющее портфолио

• Знание программного пакета Adobe (Photoshop, Illustrator)

• Умение создавать анимацию персонажей из PSD и AI

• Базовое художественное образование или грамотность - умение рисовать от руки

• Умение работать с графическим планшетом

• Своя выработанная техника в иллюстрациях

Желательное:

• Знание английского языка

• Опыт работы с мобильными устройствами (iPhone и iPad) до 2 лет, если такого опыта нет, научим

• Имеете опыт работы с UI, отлично

• Знание гайдлайна Apple

Условия работы:

• Рабочий день с 10:00 до 19:00 часов

• Рабочее место в современном офисе в дружном коллективе

• Стабильная, достойная оплата

• iMac 21.5, iPhone, iPad

• Возможность творческого и карьерного роста

• Интересные проекты с интересными людьми

• Необходимая литература, семинары для повышения квалификации

• Оплачиваемый отпуск и больничный

• Походы, экскурсии, корпоративы

А свои резюме присылайте мне на мыло: [email protected] или

в skype: egoistinus, спасибо!

Можно еще позвонить по телефону: +38 (066) 921 69 97 (Тимур)