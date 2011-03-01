В студию Soft Games нужны 2D-художники для разработки графического контента (персонажи, локации и прочее) для игровых приложений.

Денег будет от 500-1500, может и больше, все в ваших руках.

Трудиться в офисе, переезд в Симферополь, Украина. Жильем обеспечим.

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