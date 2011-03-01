Компании Orange Graphics для работы над скетчами сцен для казуальных игр требуются высококвалифицированные концепт-художники. На данный момент у нас в разработке находятся 3 казуальных проекта в стиле Hidden Object по которым сейчас начинается активный продакшн. Требования: -проживание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В студию Soft Games нужны 2D-художники для разработки графического контента (персонажи, локации и прочее) для игровых приложений.
Денег будет от 500-1500, может и больше, все в ваших руках.
Трудиться в офисе, переезд в Симферополь, Украина. Жильем обеспечим.
Подробности в личку d-velegiv(собака)yandex.ru
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