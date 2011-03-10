Требуются графические дизайнеры

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Ваши умения и знания:

• Впечатляющее портфолио

• Умение рисовать иллюстрации в контексте приложений под мобильные устройства (iPhone и iPad), тизеры, иконки.

• Знание программного пакета Adobe (Photoshop, Illustrator)

• Внимательность к деталям, любовь к каждому пикселю

• Умение делать приложения под iPhone и iPad

Желательное:

• Знание английского языка

• Знание гайдлайна Apple

Условия работы:

• Рабочий день с 10:00 до 19:00 часов

• Рабочее место в современном офисе в дружном коллективе

• Стабильная, достойная оплата

• iMac 21.5, iPhone, iPad

• Возможность творческого и карьерного роста

• Интересные проекты с интересными людьми

• Необходимая литература, семинары для повышения квалификации

• Оплачиваемый отпуск и больничный

• Походы, экскурсии, корпоративы

А свои резюме присылайте мне на мыло: [email protected] или

в skype: egoistinus, спасибо!

Можно еще позвонить по телефону: +38 (066) 921 69 97 (Тимур)

13 лет назад
timur-glebov
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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