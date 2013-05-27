Концепт-Художник, Скетчер

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок1166 просмотров
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Компания "ERS Game Studios" (г.Киев) приглашает на постоянную работу

Концепт-Художника, Скетчера.

Требования:

- Создание концепт-рисунка различных персонажей,

- Создание детализированного скетча для бэк граундов, локаций для компьютерных игр,

- Умение быстро и атмосферно рисовать на графическом планшете.

- Уметь создавать раскадровки для видеороликов.

Обязанности:

Создание раскадровки для видеоролика.

Создание концепт-рисунка различных персонажей,

Создание детализированного скетча для бэк граундов, локаций для компьютерных игр.

Быстро и атмосферно рисовать на графическом планшете.

Условия работы:

Рабочий график – Пн- ПТ - с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходной

Заработная плата высокая.

Ждем Ваши резюме на электронный адрес: [email protected]

11 лет назад
ErsGameStudio
Вероника 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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