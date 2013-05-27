Концепт-Художник, Скетчер

Компания "ERS GAME STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу 2D Artist/2D Художник Требования к соискателю: - Художественное образование (желательно) - Умение рисовать от руки (работа с планшетом), - Знание графических пакетов Adobe PhotoShop или др. - Хороший художественный вкус - ...
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Компания "ERS Game Studios" (г.Киев) приглашает на постоянную работу
Концепт-Художника, Скетчера.
Требования:
- Создание концепт-рисунка различных персонажей,
- Создание детализированного скетча для бэк граундов, локаций для компьютерных игр,
- Умение быстро и атмосферно рисовать на графическом планшете.
- Уметь создавать раскадровки для видеороликов.
Обязанности:
Создание раскадровки для видеоролика.
Создание концепт-рисунка различных персонажей,
Создание детализированного скетча для бэк граундов, локаций для компьютерных игр.
Быстро и атмосферно рисовать на графическом планшете.
Условия работы:
Рабочий график – Пн- ПТ - с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходной
Заработная плата высокая.
Ждем Ваши резюме на электронный адрес: [email protected]
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