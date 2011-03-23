Художник для разработки 2d игр

Компании BartSoft Inc требуются художники-иллюстраторы для создания поздравительных электронных открыток. Пришлите, пожалуйста, образцы иллюстраций, резюме и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com (в емайле поменяйте (at) на @)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную или попроектную работу ищем Художника.
1) разработка игрового дизайна
2) разработка персонажей
загрузка 120 - 160 часов в месяц
Указывайте пожелания по зп в личку.
Спасибо.
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