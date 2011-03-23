Художник для разработки 2d игр

В студию Soft Games нужны 2D-художники для разработки графического контента (персонажи, локации и прочее) для игровых приложений. Денег будет от 500-1500, может и больше, все в ваших руках. Трудиться в офисе, переезд в Симферополь, Украина. Жильем обеспечим. Подробности ...