Художник-аниматор в команду опытных разработчиков

Работа в офис, в 3х минутах от станции метро Цветной Бульвар

Задачи:

-Разработка графических компонентов для игр на технологии Флэш

Требуемые навыки:

-Качественный скетчинг

-Работа в флэш и иллюстраторе

-Знание основ ас3 является плюсом

Если вы обладаете не обозначенными выше навыками – только в плюс.

Опыт работы не критичен – смотрим в первую очередь на спсобности.

Зарплата по результатам собеседования

Убедительная просьба за подробностями писать в скайп shalafi_pvm – давайте сделаем жизнь проще друг для друга)