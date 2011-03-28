Требуется художник по комиксам

Найду опытного человека: Желательно: 1. возраст: 18-22. 2. проживание - Киев! 3. оставляйте контакты! Требование: 1. Умение рисовать от руки, и переводить в графику (Photoshop, Illustrator (желательно планшетка!)) 2. Часто находиться в сети! (на телефоне также! и трубку поднимать всегда)) 3. Умение общаться) От ...