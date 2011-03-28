Требуется художник по комиксам

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок907 просмотров
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На постоянную основу требуется художник по комиксам, объем работы большой, стилистику нужных комиксов можно посмотреть тут http://www.bobsoccer.ru/comics/

Что нужно:

комикс аватарки

комикс-шапки

комикс-карикатуры

Обязательное присутствие в сети, ответственность.

13 лет назад
inweb
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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