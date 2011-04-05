Концепт художник на казуальный проект

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки294 просмотра
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Для сотрудничества на контрактной основе требуется опытный художник по концептам для казуальных игр.

Требования: наличие соответствующего опыта, фантазия, соответствие техническим требованиям, в частности - умение правильно работать с перспективой, определять пропорции объектов в сцене, правильно строить композицию сцены и выбирать ракурс камеры.

По результатам тестового задания определим подрядчика на выполнение концептов на весь проект (около 40 локаций), стоимость одного скетча в финальном качестве - 75-100 уе в зависимости от сложности. Также рассматривается возможность работы в офисе на фул-тайме (Киев). Зарплата - от 1000 уе, в зависимости от продуктивности работы.

Этапы сдачи работы: черно-белый набросок (линия) для проверки композиции сцены, второй этап - доводка до финального качества (раскраска черно-белого, освещение, без чрезмерной детализации фактур и деталей, главное - узнаваемость объектов, форма, пропорции, размещение в сцене, попадание в перспективу)

В процессе выполнения теста мы проверяем следующее:

- способность предоставить один или несколько черновых набросков соответствующих ТЗ

- способность придумать интересную сцену

- соответствие техническим требованиям

- умение работать с перспективой, правильно строить композицию, чувство габаритов, итд

- сроки выполнения работы, качество коммуникации, выполнения фидбеков по работе.

Для начала работы над тестовым заданием необходимо выслать нам портфолио и краткое резюме по поводу предыдущего опыта работы в данной сфере. Большая просьба - предоставлять ссылки именно на работы по скетчам локаций/интерьеров/сцен для казуальных игр, мы не будем выискивать подходящие примеры среди 150 несоответствующих нашему профилю работ.

После ознакомления с Вашим портфолио и резюме мы предоставим ссылку на скачивание тестового задания.

Контактный имейл - [email protected]

13 лет назад
josephine
Galina Kuzminova 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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