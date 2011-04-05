Концепт художник на казуальный проект

Компания "ERS GAME STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу 2D Artist/2D Художник Требования к соискателю: - Художественное образование (желательно) - Умение рисовать от руки (работа с планшетом), - Знание графических пакетов Adobe PhotoShop или др. - Хороший художественный вкус - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сотрудничества на контрактной основе требуется опытный художник по концептам для казуальных игр.
Требования: наличие соответствующего опыта, фантазия, соответствие техническим требованиям, в частности - умение правильно работать с перспективой, определять пропорции объектов в сцене, правильно строить композицию сцены и выбирать ракурс камеры.
По результатам тестового задания определим подрядчика на выполнение концептов на весь проект (около 40 локаций), стоимость одного скетча в финальном качестве - 75-100 уе в зависимости от сложности. Также рассматривается возможность работы в офисе на фул-тайме (Киев). Зарплата - от 1000 уе, в зависимости от продуктивности работы.
Этапы сдачи работы: черно-белый набросок (линия) для проверки композиции сцены, второй этап - доводка до финального качества (раскраска черно-белого, освещение, без чрезмерной детализации фактур и деталей, главное - узнаваемость объектов, форма, пропорции, размещение в сцене, попадание в перспективу)
В процессе выполнения теста мы проверяем следующее:
- способность предоставить один или несколько черновых набросков соответствующих ТЗ
- способность придумать интересную сцену
- соответствие техническим требованиям
- умение работать с перспективой, правильно строить композицию, чувство габаритов, итд
- сроки выполнения работы, качество коммуникации, выполнения фидбеков по работе.
Для начала работы над тестовым заданием необходимо выслать нам портфолио и краткое резюме по поводу предыдущего опыта работы в данной сфере. Большая просьба - предоставлять ссылки именно на работы по скетчам локаций/интерьеров/сцен для казуальных игр, мы не будем выискивать подходящие примеры среди 150 несоответствующих нашему профилю работ.
После ознакомления с Вашим портфолио и резюме мы предоставим ссылку на скачивание тестового задания.
Контактный имейл - [email protected]
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки52 заявкиЗакрыт10 лет назад
Компания "ERS Game Studios" (г.Киев) приглашает на постоянную работу Концепт-Художника, Скетчера. Требования: - Создание концепт-рисунка различных персонажей, - Создание детализированного скетча для бэк граундов, локаций для компьютерных игр, - Умение быстро и атмосферно рисовать на графическом планшете. - Уметь ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт10 лет назад
Компании BartSoft Inc требуются художники-иллюстраторы для создания поздравительных электронных открыток. Пришлите, пожалуйста, образцы иллюстраций, резюме и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com (в емайле поменяйте (at) на @)Иллюстрации и Рисунки50 заявокЗакрыт11 лет назад
Торговая Компания «Красный Куб» (сеть магазинов подарков, предметов интерьера) приглашает на работу Иллюстратора. Требования: •М/ж, от 13 лет, гражданство РФ. •Опыт работы в области создания иллюстраций, мультперсонажей. •Отличный рисунок от руки - обязательно •Умение работать в графических программах. •Умение работать в ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются художники для создания рисованных наборов элементов на заданную тему.Иллюстрации и Рисунки39 заявокЗакрыт13 лет назад
Для разработки Hidden Object игры приглашается концепт-художник, скетчист. Реалистичный сеттинг, мистика. Обязанности: - Разработка целостного мира игры - Умение создавать атмосферные идейные локации - Разработка детальных бэкграундов игровых локаций - Разработка харизматичных персонажей - Раскадровки роликов - Опыт ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную основу требуется художник по комиксам, объем работы большой, стилистику нужных комиксов можно посмотреть тут http://www.bobsoccer.ru/comics/ Что нужно: комикс аватарки комикс-шапки комикс-карикатуры Обязательное присутствие в сети, ответственность.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа в офис, в 3х минутах от станции метро Цветной Бульвар Задачи: -Разработка графических компонентов для игр на технологии Флэш Требуемые навыки: -Качественный скетчинг -Работа в флэш и иллюстраторе -Знание основ ас3 является ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную или попроектную работу ищем Художника. 1) разработка игрового дизайна 2) разработка персонажей загрузка 120 - 160 часов в месяц Указывайте пожелания по зп в личку. Спасибо.Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Найду опытного человека: Желательно: 1. возраст: 18-22. 2. проживание - Киев! 3. оставляйте контакты! Требование: 1. Умение рисовать от руки, и переводить в графику (Photoshop, Illustrator (желательно планшетка!)) 2. Часто находиться в сети! (на телефоне также! и трубку поднимать всегда)) 3. Умение общаться) От ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт13 лет назад