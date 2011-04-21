Художник - 3d аниматор

Компания - лидер в игровой индустрии производит срочный набор художников - 3d - аниматоров (очень желателен опыт создания 3D персонажей)

Рассматриваем все варианты - на постоянной основе или на проект, при этом ТОЛЬКО В КИЕВЕ.

Будем рады видет в своей команде людей, обладающих креативным мышлением и опытом работы в данной сфере.

Резюме с портфолио присылайте на [email protected]