Художник - 3d аниматор

Компания "ERS GAME STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу 2D Artist/2D Художник Требования к соискателю: - Художественное образование (желательно) - Умение рисовать от руки (работа с планшетом), - Знание графических пакетов Adobe PhotoShop или др. - Хороший художественный вкус - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания - лидер в игровой индустрии производит срочный набор художников - 3d - аниматоров (очень желателен опыт создания 3D персонажей)
Рассматриваем все варианты - на постоянной основе или на проект, при этом ТОЛЬКО В КИЕВЕ.
Будем рады видет в своей команде людей, обладающих креативным мышлением и опытом работы в данной сфере.
Резюме с портфолио присылайте на [email protected]
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