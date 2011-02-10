architector2011

Требование: - опыт разработки MVC компонентов на базе фреймворка joomla 1.5 не менее года - OOP/PHP5 - JS/Ajax В приват примеры работ. Знание английского плюс.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
14 лет назад
Требование: - опыт разработки MVC компонентов на базе фреймворка joomla 1.5 не менее года - OOP/PHP5 - JS/Ajax В приват примеры работ. Знание английского плюс.
Узкопрофильный Joomla программист требование: - опыт разработки MVC компонентов на базе фреймворка joomla 1.5 не менее года В приват примеры работ. Желательно: знание английского