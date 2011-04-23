Занимаемся:
1) Разработкой сатов и сервисов любой сложности (сайты - визитки, представительства, интернет - магазины, порталы, соц.сети и.т.д): типовые и индивидуальные проекты.
2) Разработка дизайна: дизайн сайтов, полиграфический дизайн.
3) Разработка логотипов и фирменного стиля
4) Флеш - разработка (баннеры, вставки, flash-сайты).
Работаем со следующими CMS: Joomla, Wordpress, ModX, Drupal, NetCat, UmiCms, Host-CMS, 1C-Bitrix. Список постоянно увеличивается.
Действие аккаунта приостановлено!
Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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