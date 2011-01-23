seologeu

Сиганевич Владислав seologeu

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Требуется сделать счетчик для лотереи
AJAX
Очень приятно было работать с Владиславом. Четкая постановка задачи, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем фрилансерам!
Дмитрий очень хороший специалист. Сделал все быстро и качественно! Проявлял нужную инициативу, подсказывал... На данный момент могу на 100% сказать - это самый грамотный и ответственный фрилансер, с который я когда либо работал. Спасибо!
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