$10000
Европейская компания ищет сотрудников на полный рабочий день в свой новый филиал в Киеве. Ищем: - Одного тим лидера, который будет непосредственно отвечать за работу всего филиала перед ...
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
14 лет назад
Европейская компания ищет сотрудников на полный рабочий день в свой новый филиал в Киеве. Ищем: - Одного тим лидера, который будет непосредственно отвечать за работу всего филиала перед ...
Мы проводим лоторею среди наших клиентов. У каждого будет уникальный код. Кодов будет до 10.000. Нужен счетчик (нарисованный во флеше/ajax), в который бы мы запустили (или запустился сам в определеное время) и он бы прокручивал ...
Добрый день, нам нужно создать несколько iphone апликаций. Вот список того, что нужно (на английском): Daily deals agreggator: User's actions: 1. ...