JavaScript разработчик

Для удаленной работы ищу хорошего разработчика скриптов на JQuery. оплата попроектная, скрипты в основном стандартные, с небольшой кастомизацией. Пишите в ПМ расценки за час работы, если есть интересные примерны кастомного жс-а сделанного вами-пожалуйста присылайте, будем смотреть. с ув, Сергей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем еще одного JavaScript разработчика на удаленную работу.
Требуется разрабатывать динамичные веб-интерфейсы.
Проекты средней продолжительности, однотипные, связаны с насыщением готовых сайтов JavaScript-кодом, верстать с нуля не придется, но 2-3 блока на страничке сделать будет нужно.
Требования:
- Отличные знания JavaScript
- Твердые знания HTML и CSS (в том числе CSS-селекторы).
Условия:
- удаленная работа
- полная занятость (задачи рассчитаны на 8-ми часовой рабочий день)
- гибкий график
- оплачиваемый отпуск.
Оплата: 1200$-1600$ на старт в зависимости от результатов собеседования. Дальнейшее повышение по результатам работы.
Местонахождение кандидата не имеет значения!!!
Не рассматриваем:
- кандидатов без опыта работы и c опытом до 2-ух лет
- студентов
- совместителей
- кандидатов моложе 23 и старше 40 лет
- кандидатов без подробного резюме или с резюме, в котором нет достаточной информации, чтобы принять решении о вашем соответствии требованиям.
Если вышеперечисленные требования соответствуют вашим знаниям, опыту и возможностям, будем рады увидеть ваше резюме на [email protected] (обязательно указывайте название вакансии).
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен РНР-разработчик с опытом работы с любым зрлым РНР-фреймворком. Обязателен опыт работы с MySQL, jQuery, Subversion или hg/git. Желателен опыт разработки многоязычных сайтов. Портфолио обязательно. Желателен пример кода. Предложения отправляйте на [email protected]Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуется 1. PHP+mysql. 2. jQuery. 3. Drupal (если нет знаний, то дикое желание каждую ночь изучать). 4. Опыт работы с Ajax. 5. HTML/CSS. 6. Способность понимать задания на английском. 7. Постоянно быть на связи (никаких поломок интернет и прочих отмазок). 8. Соблюдение ...Закрыт13 лет назад
Есть готовый сайт.Нужно переписать с китайского на русский.Цены пишите сюда.Сколько будет стоитьЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется php программист на постоянную удаленную работу над проектом. Нагрузка - около 60-80 часов в месяц, оплата почасовая. Требования: хорошее знание одного из фреймворков: Kohana, codeigniter, cakephp, YII. Плюсом будет являться знание extjs и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Единственное требование – хорошее знание и понимание YII обязательно иметь законченные проекты с использованием этого фреймворка Плюсом будет понимание Extjs и JQuery и умение работать с SVN Работа удалённая. Т.З. и обсуждение деталей оплаты, после обзора Вашего портфолио. Реализация ...Закрыт13 лет назад
Ищу программиста для постоянного сотрудничества. Возможен варианты работы в офисе и оф. трудоустройства (г. Киев) Основные требования имеют личностный характер: 1. Умение видеть на перед - грамотное составление ТЗ с учетом всех наиболее возможных поворотов и ...Закрыт13 лет назад
Сайту компании нужен специалист на постоянную удалённую техническую поддержку сайта. Требования - Не меньше 5 отзывов - Не меньше года на проекте - Постоянно онлайн и возможность оперативно вносить изменения - Из Украины - Согласие на заключение договора ,как физ ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайту компании нужен специалист на постоянную удалённую техническую поддержку сайта. Требования - Не меньше 5 отзывов - Не меньше года на проекте - Постоянно онлайн и возможность оперативно вносить изменения - Из Украины - Согласие на заключение договора ,как физ ...Закрыт13 лет назад
- $10000
Требуется желательно команда,ответственных,адекватных профессионалов с хорошим знанием CMS Wordpress. Требования: Ответ на вопрос: В админке WP есть справа поле поиска записей. Покажите код или опишите принцип работы кода который будет находить запись по его ID. То ...Закрыт13 лет назад