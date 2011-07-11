JavaScript разработчик

Приглашаем еще одного JavaScript разработчика на удаленную работу.

Требуется разрабатывать динамичные веб-интерфейсы.

Проекты средней продолжительности, однотипные, связаны с насыщением готовых сайтов JavaScript-кодом, верстать с нуля не придется, но 2-3 блока на страничке сделать будет нужно.

Требования:

- Отличные знания JavaScript

- Твердые знания HTML и CSS (в том числе CSS-селекторы).

Условия:

- удаленная работа

- полная занятость (задачи рассчитаны на 8-ми часовой рабочий день)

- гибкий график

- оплачиваемый отпуск.

Оплата: 1200$-1600$ на старт в зависимости от результатов собеседования. Дальнейшее повышение по результатам работы.

Местонахождение кандидата не имеет значения!!!

Не рассматриваем:

- кандидатов без опыта работы и c опытом до 2-ух лет

- студентов

- совместителей

- кандидатов моложе 23 и старше 40 лет

- кандидатов без подробного резюме или с резюме, в котором нет достаточной информации, чтобы принять решении о вашем соответствии требованиям.

Если вышеперечисленные требования соответствуют вашим знаниям, опыту и возможностям, будем рады увидеть ваше резюме на [email protected] (обязательно указывайте название вакансии).