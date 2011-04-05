Для удаленной работы ищу хорошего разработчика скриптов на JQuery. оплата попроектная, скрипты в основном стандартные, с небольшой кастомизацией. Пишите в ПМ расценки за час работы, если есть интересные примерны кастомного жс-а сделанного вами-пожалуйста присылайте, будем смотреть. с ув, Сергей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен РНР-разработчик с опытом работы с любым зрлым РНР-фреймворком.
Обязателен опыт работы с MySQL, jQuery, Subversion или hg/git.
Желателен опыт разработки многоязычных сайтов.
Портфолио обязательно.
Желателен пример кода.
Предложения отправляйте на [email protected]
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