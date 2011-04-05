Ищу php программиста, умеющего верстать (Фриланс)

Приглашаем еще одного JavaScript разработчика на удаленную работу. Требуется разрабатывать динамичные веб-интерфейсы. Проекты средней продолжительности, однотипные, связаны с насыщением готовых сайтов JavaScript-кодом, верстать с нуля не придется, но 2-3 блока на страничке сделать будет нужно. Требования: - Отличные ...