Требуется на постоянную работу web-программист

Сайту компании нужен специалист на постоянную удалённую техническую поддержку сайта. Требования - Не меньше 5 отзывов - Не меньше года на проекте - Постоянно онлайн и возможность оперативно вносить изменения - Из Украины - Согласие на заключение договора ,как физ ...