Веб программист JS, JQUERY,AJAX , верстальщик HTML, SEO-специалист

Опыт работы более 15 лет .

Пишу на JS , AJAX ,JQUERY, SIZZLE, YUI, HTML 5 ,CSS3 , PHP5 ,SMARTY , MYSQL5 (процедурный)

Большой опыт работы с CMS: Bitrix , DLE, EcMall (китайский магазин).

Исполнителен , обязателен.

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Сразу хочу попросить , если Вы хотите обратиться:

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1. От Вас нужно четкое ТЗ и понимание что нужно сделать , только в этом случае работа будет сдана в срок.

2. Не приветствую глобальное изменение ТЗ в середине разработки , бывает , что заказчика "осенила"

идея и он "что то " увидел "где то" - за отдельные деньги нет вопросов , доделаю что угодно и как Вам надо.

Создаю любые виды сайтов : визитки , блоги , интернет магазины любой сложности , партнерские программы.

А в целом - берусь за любую работу , с вашей стороны адекватность , платежеспособность , с моей - грамотное решение.

Работаю с командой практически круглые сутки .

Подробнее при контакте.