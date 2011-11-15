dakster

Роман dakster

 
44 годаРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб программист JS, JQUERY,AJAX , верстальщик HTML, SEO-специалист

Опыт работы более 15 лет .

Пишу на JS , AJAX ,JQUERY, SIZZLE, YUI, HTML 5 ,CSS3 , PHP5 ,SMARTY , MYSQL5 (процедурный)

Большой опыт работы с CMS: Bitrix , DLE, EcMall (китайский магазин).

Исполнителен , обязателен.

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Сразу хочу попросить , если Вы хотите обратиться:

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1. От Вас нужно четкое ТЗ и понимание что нужно сделать , только в этом случае работа будет сдана в срок.

2. Не приветствую глобальное изменение ТЗ в середине разработки , бывает , что заказчика "осенила"

идея и он "что то " увидел "где то" - за отдельные деньги нет вопросов , доделаю что угодно и как Вам надо.

Создаю любые виды сайтов : визитки , блоги , интернет магазины любой сложности , партнерские программы.

А в целом - берусь за любую работу , с вашей стороны адекватность , платежеспособность , с моей - грамотное решение.

Работаю с командой практически круглые сутки . 

Подробнее при контакте.

PHPHTMLjQueryAjaxБитриксDLEСайт-визитка
Отзывы заказчиков
K-S
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Внедрить ТЗ на интернет-магазин Битрикс
Работа получилась не простой, но продуктивной. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик , всем рекомендую. Четко поставленные задачи и оплата минута в минуту!
Ответный отзыв
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Настроить хлебные крошки в Битрикс
Роман, большое спасибо за быстрое и профессиональное решение задачи! А заказчика, оставившего Роману отрицательный отзыв, считаю неправым. Роман действительно не выходил несколько дней на связь, у него случилось большое горе, его можно понять. Гораздо правильнее оценивать работу исполнителя, которая выполнена на 5!
Отличный заказчик . Елена поняла непростую ситуацию и была очень терпелива. Задача была поставлена четко. Спасибо , приятно работать с такими заказчиками !.
Ответный отзыв
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Программирование простого калькулятора
Огромное спасибо Роману!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
kasalapov
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Добавить артикул в корзину Битрикс
Очень приятно работать с Романом! все быстро, четко выполнил. Настоятельно советую!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-1)
$7
10 баллов
12 лет назад
Сделать 3 панели выезжающие по клику
Настоящий профессионал, работу выполнил быстро и качественно, всегда онлайн, на замечания реагировал быстро и мгновенно вносил поправки! Благодарю Роман!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
$30/час
от $60от 2 часов
нет рейтинга