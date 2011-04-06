Требуется VB.NET программист

$800
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Требуеться VB.NET программсит.

Требования:

- MSSQL

- CSS, HTML, JavaScript, jQuery

- желательно английский

- желательно примеры работ

13 лет назад
kjain
43 годаИндия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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