Требуется VB.NET программист

Приглашаем еще одного JavaScript разработчика на удаленную работу. Требуется разрабатывать динамичные веб-интерфейсы. Проекты средней продолжительности, однотипные, связаны с насыщением готовых сайтов JavaScript-кодом, верстать с нуля не придется, но 2-3 блока на страничке сделать будет нужно. Требования: - Отличные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться VB.NET программсит.
Требования:
- MSSQL
- CSS, HTML, JavaScript, jQuery
- желательно английский
- желательно примеры работ
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