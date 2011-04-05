Разыскивается программист PHP

Ищем программиста для активной работы над готовым интернет магазином. Доработка, написание модулей, функций, правка старых багов и т.д. Работа по ТЗ. Просьба писать только тем, кто свободен и готов работать. Онлайн не менее 6 часов. Хорошее знание и ...