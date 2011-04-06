WordPress разработчик

Приветствую

Ищу программиста-верстальщика с хорошим знанием WordPress для периодических (2-5 в месяц) заказов на разработку сайтов (верстка + установка на wordpress).

Есть список требований, просьба если вы под них не подходите - не пишите, все равно не сработаемся.

1. Ответственность, качественная верстка и программирование, соблюдение сроков

2. Присутствие в сети в рабочие дни, в рабочее время, хотя бы несколько часов в день, связь по icq и email

3. Адекватная цена за свою работу

4. Желание постоянно сотрудничать, дорабатывать сайты в случае необходимости

5. Фриланс - ваша основная работа

Что бы оценить стоимость вашей работы, прошу сделать следующее:

Предположим, что у нас есть psd макет дизайна сайта http://bg-doma.ru/ сколько будет стоить верстка и установка сайта на wordpress? Какие сроки?

Функциональность сайта можете увидеть по ссылке.

Все предложения в проект.