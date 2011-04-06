Веб-программист (php/mysql)

В компанию ООО «Юнивеб» на полный рабочий день требуется web-разработчик с опытом работы от двух лет. Приятный офис в центре Киева (Подол). Работа в команде опытных разработчиков над интересными проектами.

От вас требуется:

отлично знать PHP и MySQL и иметь опыт практической работы не менее двух лет

опыт разработки нестандартных решений с нуля

Плюсом будет:

понимание и умение использовать ООП

опыт работы с системой контроля версий (svn/git) и знание linux на уровне пользователя

навыки верстки (x)HTML/CSS

знание и опыт работы с AJAX / jQuery

Обязанности: - поддержка и развитие существующих проектов компании Оплата: 1200 USD и выше по результатам собеседования [email protected]