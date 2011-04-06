Flash-программист

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Для крупного проекта требуется опытный Flash-программист на постоянный подряд проживающий в г. Харькове и самостоятельно выполняющий всю работу (без сторонних подрядчиков). Сроки исполнения и оплата по договоренности.

С уважением,

Анна Прасол

К.т. 050 524 82 80

e-mail: [email protected]

13 лет назад
battle2010
Анна 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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