battle2010

Анна battle2010

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Flash-программист

    Для крупного проекта требуется опытный Flash-программист на постоянный подряд проживающий в г. Харькове и самостоятельно выполняющий всю работу (без сторонних подрядчиков). Сроки исполнения и оплата по договоренности. С уважением, Анна Прасол ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходим полный редизайн сайта

    Добрый день. Интересует редизайн нашего сайта Битва Наций http://battleofthenations.com.ua/ Необходим полный редизайн нашего сайта чтобы он стал живым, красивым, соответствовал фестивалю и был удобным для посетителей, оставив прежнюю начинку. Новый дизайн ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение информации на англоязычных ресурсах

    Для продвижения проекта необходимы ответственные люди со знанием английского языка и опытом работы по размещению информации в Интернет. Суть задания: необходимо на англоязычных ресурсах (форумы, соц. сети, блоги, сообщества, информационно-развлекательные порталы и др.) ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад