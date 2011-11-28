Требуется PHP-программист (Москва)

Компания NIKITA.ONLINE ищет PHP-программиста (Москва – постоянная работа).

Уровень ЗП от 50 000 рублей по результатам собеседования.

Резюме присылать не надо. Чтобы Ваша кандидатура была рассмотрена, требуется хорошо и качественно выполнить тестовое задание (http://www.nikitaonline.ru/vacancy/php_programmer.zip)

По ссылке Вы найдете требования к кандидату, тестовое задание, контактную и прочую информацию.

Спасибо за внимание.