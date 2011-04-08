Программист для постоянного сотрудничества

Требуется php разработчик для постоянного сотрудничества.

Требуются знания:

php 5.3

mysql

smarty

регулярки

вёрстка (верстать шаблоны с psd не придётся, но минимальные правки вносить надо будет)

netcat

joomla

В круг обязанностей будет входить поддержка и разработка новых сайтов.

Надо поддерживать сайты созданные на shop script free, joomla, самописные системы.

разработка новых сайтов на netcat

Желание не плодить быдлокод только приветствуется.

Условия:

Минимальное время работы когда она есть — 4 часа в день

Доступность в скайпе или аське в рабочее время с 10 до 18 в течении 30 минут.

!!! Необходимо умение правильно оценить время на выполнение задач и умение придерживаться этого времени.

Оплата:

Заработная плата 15 000 руб (250 руб/час), webmoney или яндекс.деньги

Оплата каждые 2 недели по сумме отработанных часов

Для того чтобы мы выбрали именно вас выполните пожалуйста тестовое задание и отправьте его по адресу: [email protected] с темой "Веб-разработчик", в письме укажите скайп или аську, свой опыт работы и ссылку на портфолио.