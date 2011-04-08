Специалист Django Framework (Python)

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для работы над крупным проектом требуется специалист:

- Идеальное знание Python / Django Framework

- MySQL

- CSS/HTML

- Javascript

- jQuery.ajax

- Способность работать в команде и дополнять ее

- Способность работать на результат

Проект находится в финальной стадии разработки, ориентировочный срок работы - 1 месяц. После старта постоянная работа по поддержке сайта. В заявке обязательно указывать примеры выполненных на django проектов.

PythonDjango
13 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется PHP-программист (Москва)

    Компания NIKITA.ONLINE ищет PHP-программиста (Москва – постоянная работа). Уровень ЗП от 50 000 рублей по результатам собеседования. Резюме присылать не надо. Чтобы Ваша кандидатура была рассмотрена, требуется хорошо и качественно выполнить тестовое задание ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист php

    Работа удаленно, но по 6-8 часов в день минимум Оплата через Visa или QiWi Остальные виды оплаты возможно, но будут оговариваться. Наличие скайпа (чат) + присутствие в промежуток времени с 11 до 18 обязательны

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен программист Wordpress и php-систем

    Разыскивается толковый ответственный удаленный веб-разработчик для регулярной и постоянной работы над php-сайтами (доработки) и разработки сайтов на базе Wordpress. контакт для связи: icq: 293656890 email: [email protected]

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется PHP программист на постоянную работу

    $1250

    Уровень зарплаты: 35 000- 50 000 руб. Регион: Санкт-Петербург Требуемый опыт работы: 1-3 года Требования: отличное владение PHP‚ JavaScript‚ HTML опыт разработки на PHP более года английский на уровне чтения технической литературы без словаря и общения с англо-говорящими менеджерами (обязательно!) ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-девелопер для удаленной работы

    Требуется веб-девелопер для удаленной работы, частичная занятость. Оплата по-часово по договоренности и/или по-проектно. Работа по разработке и сопровождению сайтов. Требования: - PHP (включая OOP) - MySQL - HMTL / XHTML (w3 validated) - JavaScript / jQuery - ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php-программист

    Привет! Ищем хорошего php-программиста, на несколько проектов, на 2-3 месяца. Удаленно, но регулярно приезжать в офис. Быть онлайн. Работать, не лениться, не забивать на работу. Быть контролируемым (отчеты). Проекты сложные, но понятные. Не сайты-визитки. Только Киев или рядом ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-программист

    $1000

    Крупной строительной компани на псотоянную основу требуется веб программист для разработки собсввенных сайтов.. Работа удаленная . Оплата 2 раза в месяц. Оклад 30000 руб. в мес.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-программист

    Для крупного проекта требуется опытный Flash-программист на постоянный подряд проживающий в г. Харькове и самостоятельно выполняющий всю работу (без сторонних подрядчиков). Сроки исполнения и оплата по договоренности. С уважением, Анна Прасол К.т. 050 524 82 80 e-mail: [email protected]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист (php/mysql)

    $1200

    В компанию ООО «Юнивеб» на полный рабочий день требуется web-разработчик с опытом работы от двух лет. Приятный офис в центре Киева (Подол). Работа в команде опытных разработчиков над интересными проектами. От вас требуется: отлично знать PHP и ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад