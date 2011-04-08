Требуется PHP программист на постоянную работу

Компания NIKITA.ONLINE ищет PHP-программиста (Москва – постоянная работа). Уровень ЗП от 50 000 рублей по результатам собеседования. Резюме присылать не надо. Чтобы Ваша кандидатура была рассмотрена, требуется хорошо и качественно выполнить тестовое задание ...
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Уровень зарплаты: 35 000- 50 000 руб.
Регион: Санкт-Петербург
Требуемый опыт работы: 1-3 года
Требования:
отличное владение PHP‚ JavaScript‚ HTML
опыт разработки на PHP более года
английский на уровне чтения технической литературы без словаря и общения с англо-говорящими менеджерами (обязательно!)
желательно знание других Web-технологий или стремление их изучить
опыт работы с ZendFramework и/или CodeIgniter
дополнительный опыт работы с другими PHP Frameworks будет вашим преимуществом
Обязанности:
разработка проектов на PHP/MySQL в соответствии со стандартами компании
Условия:
понедельник-пятница‚ c 10-00 до 18-00
достойная белая заработная плата
возможности профессионального роста
оформление по Трудовому Кодексу‚ оплачиваемый отпуск
офис в центре города (5 минут от ст. метро Лиговский проспект)
обучение внутри компании‚ оплачиваемые курсы по специальности
работа в иностранной компании с интересными проектами
разноплановые корпоративные мероприятия
тел. (812)493-55-43 с 11:00 до 15:00 Марианна
Резюме на адрес: [email protected]
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