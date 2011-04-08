Требуется PHP программист на постоянную работу

Привет! Ищем хорошего php-программиста, на несколько проектов, на 2-3 месяца. Удаленно, но регулярно приезжать в офис. Быть онлайн. Работать, не лениться, не забивать на работу. Быть контролируемым (отчеты). Проекты сложные, но понятные. Не сайты-визитки. Только Киев или рядом ...