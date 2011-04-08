Php-программист

Привет!

Ищем хорошего php-программиста, на несколько проектов, на 2-3 месяца. Удаленно, но регулярно приезжать в офис. Быть онлайн. Работать, не лениться, не забивать на работу. Быть контролируемым (отчеты).

Проекты сложные, но понятные. Не сайты-визитки.

Только Киев или рядом с Киевом (Винница, Чернигов, Житомир, Днепр и пр.)!

Зп норм, но не америка.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Оплата на карту или нал.