Веб-девелопер для удаленной работы

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок211 просмотров
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Требуется веб-девелопер для удаленной работы, частичная занятость. Оплата по-часово по договоренности и/или по-проектно. Работа по разработке и сопровождению сайтов.

Требования:

- PHP (включая OOP)

- MySQL

- HMTL / XHTML (w3 validated)

- JavaScript / jQuery

- Верстка

- Знание фотошопа

- знания SEO приветствуются.

Опыт, профессиональный уровень, портфолио работ и примеры кода обязательны. Посты без портфолио и примеров кода рассматриватся не будут.

13 лет назад
techvector
Украина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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