Компания NIKITA.ONLINE ищет PHP-программиста (Москва – постоянная работа). Уровень ЗП от 50 000 рублей по результатам собеседования. Резюме присылать не надо. Чтобы Ваша кандидатура была рассмотрена, требуется хорошо и качественно выполнить тестовое задание ...
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Компании ООО "Дестени Девелопмент" для работы над игровыми онлайн проектами требуется программист серверной части.
Предлагаем:
• Быстрый профессиональный рост.
• Интересные, нестандартные задачи и проекты. Постоянная нагрузка.
• Работа с современными подходами разработки и технологиями.
• Размер компенсации обсуждается на собеседовании.
• При достижении проектом определенных результатов – премии и бонусы.
• Офис в центре Москвы, 5 минут от метро пешком.
• Дружелюбный и творческий коллектив
• Кофе, чай, вкусности.
Обязанности:
• Разработка серверной части онлайн игр;
• Участие в проектировании структуры БД;
• Разработка хранимых процедур, триггеров;
• Оптимизация запросов;
Требования :
• Опыт коммерческой разработки на PHP 5 (ООП), AJAX;
• Опыт работы с одним из шаблонизаторов (Smarty, Twig);
• Знание технологии Java2EE - JSP, Servlet, JDBC.
• Знание одного из диалектов языка SQL (MySQL, PL/pgSQL, TSQL);
• Опыт работы с одной из СУБД (MySQL5, PostgreSQL, MS SQL, Oracle);
• Умение работать в напряженном режиме;
• Ответственность, самостоятельность, порядочность, умение работать в команде, умение разбираться в чужом коде;
• Желателен опыт работы в крупных проектах;
• Наличие портфолио;
Дополнительным плюсом будет:
• опыт работы с одной из кеширующих библиотек;
• знание С, С++, Python;
• опыт работы в Unix системах;
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