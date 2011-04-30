Программист серверной части

$3000
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Компании ООО "Дестени Девелопмент" для работы над игровыми онлайн проектами требуется программист серверной части.

Предлагаем:

• Быстрый профессиональный рост.

• Интересные, нестандартные задачи и проекты. Постоянная нагрузка.

• Работа с современными подходами разработки и технологиями.

• Размер компенсации обсуждается на собеседовании.

• При достижении проектом определенных результатов – премии и бонусы.

• Офис в центре Москвы, 5 минут от метро пешком.

• Дружелюбный и творческий коллектив

• Кофе, чай, вкусности.

Обязанности:

• Разработка серверной части онлайн игр;

• Участие в проектировании структуры БД;

• Разработка хранимых процедур, триггеров;

• Оптимизация запросов;

Требования :

• Опыт коммерческой разработки на PHP 5 (ООП), AJAX;

• Опыт работы с одним из шаблонизаторов (Smarty, Twig);

• Знание технологии Java2EE - JSP, Servlet, JDBC.

• Знание одного из диалектов языка SQL (MySQL, PL/pgSQL, TSQL);

• Опыт работы с одной из СУБД (MySQL5, PostgreSQL, MS SQL, Oracle);

• Умение работать в напряженном режиме;

• Ответственность, самостоятельность, порядочность, умение работать в команде, умение разбираться в чужом коде;

• Желателен опыт работы в крупных проектах;

• Наличие портфолио;

Дополнительным плюсом будет:

• опыт работы с одной из кеширующих библиотек;

• знание С, С++, Python;

• опыт работы в Unix системах;

13 лет назад
footbbb
Виктор 
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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