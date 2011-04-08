Компании ООО "Дестени Девелопмент" для работы над игровыми онлайн проектами требуется программист серверной части. Предлагаем: • Быстрый профессиональный рост. • Интересные, нестандартные задачи и проекты. Постоянная нагрузка. • Работа с современными подходами разработки и технологиями. • ...
Удалённый PHP разработчик (32-40 часов в неделю)
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В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом
1. Требования
Обязательные требования:
- PHP (ООП) (опыт от 2 лет);
- знание Yii;
- MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД;
- технический английский (умение читать документацию и писать);
- выделенный интернет.
Желательные навыки:
- опыт работы в MVC;
- опыт оптимизации/рефакторинга PHP кода.
Интенсивность работы: фуллтайм (32-40 часов в неделю)
Время работы: по будням, на испытательный срок с 10 до 18 или с 17 до 01 (МСК UTC+03), после испытательного срока - более гибко.
Дата начала работ: как можно быстрее
2. Условия
Оплата: до $7-8 в час по окончании испытательного срока, с перспективой повышения до $9 через полгода. Периодичность - раз в месяц (на испытательный срок - раз в 7-14 дней).
Испытательный срок: 1-2 месяца с оплатой $5-7 в час (по итогам интервью и выполнения тестового задания). 1.5-2-недельное освоение проекта входит в испытательный срок с соответствующей оплатой.
Длительность контракта: постоянная работа. Совмещение нежелательно, но возможно (зависит от характера основной работы).
Количество вакансий: 2
3. Описание проекта
Масштабный веб-проект из области интернет-маркетинга. Проект запущен и развивается. Всего в команде 9 разработчиков.
Задачи - новая функциональность, багфикс, рефакторинг.
Технологии - PHP 4/5, собственный MVC фреймворк, Smarty, Snoopy, JQuery, MySQL, InfoBright.
Если вакансия Вас заинтересовала, присылайте резюме и примеры кода на [email protected], либо личным сообщением (вариант с email гораздо предпочтительнее; если адрес не виден - будет выслан личным сообщением по запросу).
Заголовок письма: "PHP developer".
Пример кода: как минимум объектный PHP, ещё лучше паттерновый (MVC или другой). Ваш фрагмент кода от работающего коммерческого проекта будет плюсом.
(*) Компания SoftLogic Group более 10 лет занимается разработкой программного обеспечения для американских и европейских заказчиков. Наши сотрудники работают во многих городах России и ближнего зарубежья.
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