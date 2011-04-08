Удалённый PHP разработчик (32-40 часов в неделю)

$1440
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка298 просмотров
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В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом

1. Требования

Обязательные требования:

- PHP (ООП) (опыт от 2 лет);

- знание Yii;

- MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД;

- технический английский (умение читать документацию и писать);

- выделенный интернет.

Желательные навыки:

- опыт работы в MVC;

- опыт оптимизации/рефакторинга PHP кода.

Интенсивность работы: фуллтайм (32-40 часов в неделю)

Время работы: по будням, на испытательный срок с 10 до 18 или с 17 до 01 (МСК UTC+03), после испытательного срока - более гибко.

Дата начала работ: как можно быстрее

2. Условия

Оплата: до $7-8 в час по окончании испытательного срока, с перспективой повышения до $9 через полгода. Периодичность - раз в месяц (на испытательный срок - раз в 7-14 дней).

Испытательный срок: 1-2 месяца с оплатой $5-7 в час (по итогам интервью и выполнения тестового задания). 1.5-2-недельное освоение проекта входит в испытательный срок с соответствующей оплатой.

Длительность контракта: постоянная работа. Совмещение нежелательно, но возможно (зависит от характера основной работы).

Количество вакансий: 2

3. Описание проекта

Масштабный веб-проект из области интернет-маркетинга. Проект запущен и развивается. Всего в команде 9 разработчиков.

Задачи - новая функциональность, багфикс, рефакторинг.

Технологии - PHP 4/5, собственный MVC фреймворк, Smarty, Snoopy, JQuery, MySQL, InfoBright.

Если вакансия Вас заинтересовала, присылайте резюме и примеры кода на [email protected], либо личным сообщением (вариант с email гораздо предпочтительнее; если адрес не виден - будет выслан личным сообщением по запросу).

Заголовок письма: "PHP developer".

Пример кода: как минимум объектный PHP, ещё лучше паттерновый (MVC или другой). Ваш фрагмент кода от работающего коммерческого проекта будет плюсом.

(*) Компания SoftLogic Group более 10 лет занимается разработкой программного обеспечения для американских и европейских заказчиков. Наши сотрудники работают во многих городах России и ближнего зарубежья.

PHP
13 лет назад
idn
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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