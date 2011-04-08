Ищется web программист для сотрудничества в Москве

Компания NIKITA.ONLINE ищет PHP-программиста (Москва – постоянная работа). Уровень ЗП от 50 000 рублей по результатам собеседования. Резюме присылать не надо. Чтобы Ваша кандидатура была рассмотрена, требуется хорошо и качественно выполнить тестовое задание ...
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Ищется php программист (желательно еще и python) для постоянного сотрудничества. Схожие с приведенными ниже задачи будут периодически появляться. Предпочтительно общение по телефону и обсуждение сложных и объемных задач при встрече.
В данный момент есть задачи:
-приведение в порядок и доработка сайта на bitrix (без верстки)
-разработка системы формирования структурированного каталога продукции на основе xls файлов
-поиск по каталогу с учетом морфологии (phpmorphy)
-автоматизация SEO процессов.
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