Ищется web программист для сотрудничества в Москве

Ищется php программист (желательно еще и python) для постоянного сотрудничества. Схожие с приведенными ниже задачи будут периодически появляться. Предпочтительно общение по телефону и обсуждение сложных и объемных задач при встрече.

В данный момент есть задачи:

-приведение в порядок и доработка сайта на bitrix (без верстки)

-разработка системы формирования структурированного каталога продукции на основе xls файлов

-поиск по каталогу с учетом морфологии (phpmorphy)

-автоматизация SEO процессов.