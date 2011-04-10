Php программист для постоянного сотрудничества

Хочется работать со специалистом, который:

- добросовестно относится к работе (без халтуры, не пропадает в середине проекта и тд),

- на связи в теч. рабочего дня

- на хорошем уровне знает php (плюсом будет знание JavaScript, Ajax)

- готов постоянно повышать свой уровень

- имеет навыки работы с CMS - работаем в основном с движками:

Joomla, Virtuemart, WebAsyst

Со своей стороны можем предложить:

- регулярные заказы различной сложности (от правок кода до написания плагинов/модулей)

- порядочность в оплате выполненной работы

В заявке просьба указывать свои навыки, портфолио и стоимость часа работы, либо стоимость объема работы (например - написание модулей от ...)

Окончательно по стоимости определимся уже при личном общении.

Работа есть прямо сейчас! (по Joomla и WebAsyst).