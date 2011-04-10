Программист с опытом создания сложных веб-интерф.

Требуется фриланс программист с опытом создания сложных веб интерфейсов и баз данных для корпоративного использования под ключ. Оплата сдельная по факту реализации оговоренных этапов.

Работа удаленная, занятость полный день в течение 2-3 месяцев и возможным продолжением. Оплата $1000 / месяц. Обязательное требование - опыт независимой работы над проектами с нуля и знание английского языка.

Выбор технологиии - в согласовании с Вами (ожидается PHP/MySQL/Apache или Java платформа)

Проект представляет собой систему проведения опроса сотрудников компаний с помощью онлайн опросников и создания отчетности. Техническое задание будет предоставлено.

В случае успешной реализации проекта возможно создание центра разработки и поддержки программного обеспечения с Вашей помощью.