Программист с опытом создания сложных веб-интерф.

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется фриланс программист с опытом создания сложных веб интерфейсов и баз данных для корпоративного использования под ключ. Оплата сдельная по факту реализации оговоренных этапов.

Работа удаленная, занятость полный день в течение 2-3 месяцев и возможным продолжением. Оплата $1000 / месяц. Обязательное требование - опыт независимой работы над проектами с нуля и знание английского языка.

Выбор технологиии - в согласовании с Вами (ожидается PHP/MySQL/Apache или Java платформа)

Проект представляет собой систему проведения опроса сотрудников компаний с помощью онлайн опросников и создания отчетности. Техническое задание будет предоставлено.

В случае успешной реализации проекта возможно создание центра разработки и поддержки программного обеспечения с Вашей помощью.

13 лет назад
riyand
Андрей 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • 1C-Программист (Минск)

    Компания приглашает на работу 1C-программиста, требования: опыт работы 1С программистом, хорошее знание языка программирования и возможностей платформы, знание предметных областей бухгалтерского, складского, управленческого учета. Основные обязанности: написание программного кода, разработка бизнес-процессов; доработка существующего функционала, наличие ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист серверной части

    $3000

    Компании ООО "Дестени Девелопмент" для работы над игровыми онлайн проектами требуется программист серверной части. Предлагаем: • Быстрый профессиональный рост. • Интересные, нестандартные задачи и проекты. Постоянная нагрузка. • Работа с современными подходами разработки и технологиями. • ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется PHP программист для удаленной работы

    $1000

    Нужен опытный программист на PHP Требования: опыт работы от 1 года (чтобы были примеры работ) Умение разбираться в чужом коде Доступность в сети в рабочее время Работа через SVN + багтрекер. Работа может быть ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются веб-программисты на постоянную работу

    Требуются Веб-программисты на постоянную, удаленную работу по разработке новых и поддержке/модернизации существующих вебсайтов, в основном с использованием CMS Joomla. Проекты различной сложности. Оплата после полной сдачи проекта. Стоимость работы за простейший сайт, например www.vipman.eu (верстка + ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удалённый PHP разработчик (32-40 часов в неделю)

    $1440

    В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом 1. Требования Обязательные требования: - PHP (ООП) (опыт от 2 лет); - знание Yii; - MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД; - технический английский (умение читать документацию и писать); - ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется web программист для сотрудничества в Москве

    Ищется php программист (желательно еще и python) для постоянного сотрудничества. Схожие с приведенными ниже задачи будут периодически появляться. Предпочтительно общение по телефону и обсуждение сложных и объемных задач при встрече. В данный момент есть задачи: -приведение в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для постоянного сотрудничества

    Требуется php разработчик для постоянного сотрудничества. Требуются знания: php 5.3 mysql smarty регулярки вёрстка (верстать шаблоны с psd не придётся, но минимальные правки вносить надо будет) netcat joomla В круг обязанностей будет входить поддержка и разработка новых сайтов. Надо поддерживать сайты созданные на shop script ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист Wordpress и php-систем

    Разыскивается толковый ответственный удаленный веб-разработчик для регулярной и постоянной работы над php-сайтами (доработки) и разработки сайтов на базе Wordpress. контакт для связи: icq: 293656890 email: [email protected]

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист Django Framework (Python)

    $2500

    Для работы над крупным проектом требуется специалист: - Идеальное знание Python / Django Framework - MySQL - CSS/HTML - Javascript - jQuery.ajax - Способность работать в команде и дополнять ее - Способность работать на результат Проект находится в финальной стадии разработки, ...

    PythonDjango
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад