Требуются веб-программисты на постоянную работу

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Требуются Веб-программисты на постоянную, удаленную работу по разработке новых и поддержке/модернизации существующих вебсайтов, в основном с использованием CMS Joomla. Проекты различной сложности. Оплата после полной сдачи проекта.

Стоимость работы за простейший сайт, например www.vipman.eu (верстка + программирование), примерно 60$.

От Вас мы ожидаем:

- Отличные знания PHP‚ MySQL‚ HTML/XHTML‚ CSS‚ JavaScript/DHTML.

- Такие качества, как: ответственность‚ дисциплинированность‚ качественная работа, точное соблюдение сроков, постоянное нахождение на связи в заранее оговоренное время.

Желательно, (но не обязательно):

- иметь понятие о дизайне

- знание фотошопа

- флэш

- JQuery, Ajax

Мы предлагаем:

- быструю и стабильную оплату после сдачи проектов

- гибкий график работы, подстроенный под Ваши возможности

- Онлайн платформу для координации работы над проектом

- Координаторов проектов для решения текущих вопросов

Всем кандидатам, в рамках собеседования, будет выслано небольшое тестовое задание на знание верстки, PHP/MySQL и Joomla. По итогам выполненной работы, мы продолжим с Вами сотрудничество. После успешной сдачи первого проекта, Вам будет предложена постоянная работа. На период испытательного срока, оплата работы не уменьшается.

Свои резюме высылайте пожалуйста на русском или английском языках на E-Mail: [email protected]

В резюме пожалуйста укажите свой E-Mai, ICQ или Skype, чтобы мы могли связаться с Вами.

13 лет назад
SIM-Creative
Светлана 
41 годГермания
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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