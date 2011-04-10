Разрабочик карт Google API

Компания приглашает на работу 1C-программиста, требования: опыт работы 1С программистом, хорошее знание языка программирования и возможностей платформы, знание предметных областей бухгалтерского, складского, управленческого учета. Основные обязанности: написание программного кода, разработка бизнес-процессов; доработка существующего функционала, наличие ...
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Нужен человек с хорошим опытом работы с картами гугля.
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