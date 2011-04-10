Разрабочик карт Google API

Ищется php программист (желательно еще и python) для постоянного сотрудничества. Схожие с приведенными ниже задачи будут периодически появляться. Предпочтительно общение по телефону и обсуждение сложных и объемных задач при встрече. В данный момент есть задачи: -приведение в ...