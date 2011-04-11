Для постоянного сотрудничества по разработке интернет-сайтов различного уровня сложности (от типового сайта-визитки до интернет-магазина с нестандартными функциональными возможностями) на системе управления сайтом Host CMS разыскиваются программисты с опытом работы.

Перечень работ, которые необходимо будет осуществлять в рамках каждого проекта:

а) Разработка программной части сайта в соответствии с техническим заданием

б) Помимо разработки интернет сайтов, регулярно требуется доработка уже действующих проектов: разработка он-лайн калькулятора, разработка модуля расчета стоимости доставки и т.д.

Рассматриваются предложения непосредственно от программистов, умеющих работать с Host CMS. Предложения от менеджеров, подрядчиков и новичков в данный момент не рассматриваются.

Все свои предложения отправляйте на почту[email protected] В теме письма укажите "Программист Host CMS"

В предложениях указывайте примеры сайтов, которые вы реализовали, желательно к каждому сайту сделать небольшой комментарий - какую роль в создании этого сайта вы выполняли и какой функционал был разработан для данного сайта (использовали стандартные модули или писали свои). Так же присылайте расценки ваших услуг.