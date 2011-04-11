Компания приглашает на работу 1C-программиста, требования: опыт работы 1С программистом, хорошее знание языка программирования и возможностей платформы, знание предметных областей бухгалтерского, складского, управленческого учета. Основные обязанности: написание программного кода, разработка бизнес-процессов; доработка существующего функционала, наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества по разработке интернет-сайтов различного уровня сложности (от типового сайта-визитки до интернет-магазина с нестандартными функциональными возможностями) на системе управления сайтом Host CMS разыскиваются программисты с опытом работы.
Перечень работ, которые необходимо будет осуществлять в рамках каждого проекта:
а) Разработка программной части сайта в соответствии с техническим заданием
б) Помимо разработки интернет сайтов, регулярно требуется доработка уже действующих проектов: разработка он-лайн калькулятора, разработка модуля расчета стоимости доставки и т.д.
Рассматриваются предложения непосредственно от программистов, умеющих работать с Host CMS. Предложения от менеджеров, подрядчиков и новичков в данный момент не рассматриваются.
Все свои предложения отправляйте на почту[email protected] В теме письма укажите "Программист Host CMS"
В предложениях указывайте примеры сайтов, которые вы реализовали, желательно к каждому сайту сделать небольшой комментарий - какую роль в создании этого сайта вы выполняли и какой функционал был разработан для данного сайта (использовали стандартные модули или писали свои). Так же присылайте расценки ваших услуг.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $600
Требуется специалист в технический отдел web - студии Работа удаленная, 8-часовой рабочий день с перерывом на обед. Требования к знаниям: HTML в совершенстве - работа на div - ах PHP - средний уровень. Поиск ошибок в скриптах, правка скриптов. Java ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный программист PHP+MySQL для постоянной работы (удаленной) в высоконагруженом автомобильном портале. Используемые технологии: PHP‚ JS‚ Ajax‚ XML‚ MySQL, nginx. Дополнительные требования: умение разбираться в чужом коде, хорошая скорость работы, внимательность. Обязательные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Хочется работать со специалистом, который: - добросовестно относится к работе (без халтуры, не пропадает в середине проекта и тд), - на связи в теч. рабочего дня - на хорошем уровне знает php (плюсом будет знание JavaScript, Ajax) - ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуется фриланс программист с опытом создания сложных веб интерфейсов и баз данных для корпоративного использования под ключ. Оплата сдельная по факту реализации оговоренных этапов. Работа удаленная, занятость полный день в течение 2-3 месяцев и возможным ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек с хорошим опытом работы с картами гугля.Закрыт13 лет назад
- $1000
Нужен опытный программист на PHP Требования: опыт работы от 1 года (чтобы были примеры работ) Умение разбираться в чужом коде Доступность в сети в рабочее время Работа через SVN + багтрекер. Работа может быть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуются Веб-программисты на постоянную, удаленную работу по разработке новых и поддержке/модернизации существующих вебсайтов, в основном с использованием CMS Joomla. Проекты различной сложности. Оплата после полной сдачи проекта. Стоимость работы за простейший сайт, например www.vipman.eu (верстка + ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1440
В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом 1. Требования Обязательные требования: - PHP (ООП) (опыт от 2 лет); - знание Yii; - MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД; - технический английский (умение читать документацию и писать); - ...Закрыт13 лет назад
Ищется php программист (желательно еще и python) для постоянного сотрудничества. Схожие с приведенными ниже задачи будут периодически появляться. Предпочтительно общение по телефону и обсуждение сложных и объемных задач при встрече. В данный момент есть задачи: -приведение в ...Закрыт13 лет назад