Требуется программист PHP для удаленой работы

$333
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок447 просмотров
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Требуется программист для работы с сайтом и БД сайта, сразу говорю работа удаленая от нормальной , пишите ЛС или стучитесь в acq

PHP
13 лет назад
nikolay006
Николай 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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