Требуется программист PHP для удаленой работы

Компания приглашает на работу 1C-программиста, требования: опыт работы 1С программистом, хорошее знание языка программирования и возможностей платформы, знание предметных областей бухгалтерского, складского, управленческого учета. Основные обязанности: написание программного кода, разработка бизнес-процессов; доработка существующего функционала, наличие ...
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Требуется программист для работы с сайтом и БД сайта, сразу говорю работа удаленая от нормальной , пишите ЛС или стучитесь в acq
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