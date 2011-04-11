Срочно требуется Java team lead.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок186 просмотров
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Срочно нужен очень хороший Java JEE специалист, с опытом работы со Spring и Hibernate, на должность тим-лидера в проект. Опыт работы от 4х лет.

Краткое описание проекта - во вложении.

Кандидатов прошу прислать подробное описание опыта работы с Java и ожидаемый уровень заработной платы.

13 лет назад
unic_soft
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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