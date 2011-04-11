Требуется web-программист на удаленную работу.

Основные требования:

- PHP, MySQL, JavaScript (jQuery), HTML, CSS;

- Yii framework;

- 2+ years of PHP experience;

- умение работать в команде;

- оперативная реакция;

- быть на связи 12 часов в день;

- ежедневный отчет по проделанной работе;

Нам не нужно:

- мелочность и жадность;

- высокомерие и болезненное самолюбие

Заработная плата от 800$. Без предоплаты. Оплата только после качественно выполненной работы.