Требуется программист для работы с сайтом и БД сайта, сразу говорю работа удаленая от нормальной , пишите ЛС или стучитесь в acq
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется web-программист на удаленную работу.
Основные требования:
- PHP, MySQL, JavaScript (jQuery), HTML, CSS;
- Yii framework;
- 2+ years of PHP experience;
- умение работать в команде;
- оперативная реакция;
- быть на связи 12 часов в день;
- ежедневный отчет по проделанной работе;
Нам не нужно:
- мелочность и жадность;
- высокомерие и болезненное самолюбие
Заработная плата от 800$. Без предоплаты. Оплата только после качественно выполненной работы.
- Похожие заказы
- $333Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
Зарубежная компания ищет на постоянную удаленную работу веб-программиста. Условия: - Официальное оформление, по законам страны работодателя. - Интересные проекты и задачи. - Достойная заработная плата. - В дальнейшем возможность переезда в Европу и работа с Европейской зарплатой. - Взаимодействие через ...Закрыт13 лет назад
- $1500
Мы создаём классные сайты с 2000 года. Нам нравится программировать, проектировать удобные интерфейсы, рисовать яркие сайты и создавать красивую флеш-анимацию. Мы постоянно ищем единомышленников, для которых создание веб-сайтов является чем-то большим, нежели просто увлечением. На данный ...Закрыт13 лет назад
Нужен специалист по webAsyst.Срочно!Закрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества по разработке интернет-сайтов различного уровня сложности (от типового сайта-визитки до интернет-магазина с нестандартными функциональными возможностями) на системе управления сайтом Host CMS разыскиваются программисты с опытом работы. Перечень работ, которые необходимо будет осуществлять ...Закрыт13 лет назад
- $600
Требуется специалист в технический отдел web - студии Работа удаленная, 8-часовой рабочий день с перерывом на обед. Требования к знаниям: HTML в совершенстве - работа на div - ах PHP - средний уровень. Поиск ошибок в скриптах, правка скриптов. Java ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный программист PHP+MySQL для постоянной работы (удаленной) в высоконагруженом автомобильном портале. Используемые технологии: PHP‚ JS‚ Ajax‚ XML‚ MySQL, nginx. Дополнительные требования: умение разбираться в чужом коде, хорошая скорость работы, внимательность. Обязательные ...Закрыт13 лет назад
Хочется работать со специалистом, который: - добросовестно относится к работе (без халтуры, не пропадает в середине проекта и тд), - на связи в теч. рабочего дня - на хорошем уровне знает php (плюсом будет знание JavaScript, Ajax) - ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуется фриланс программист с опытом создания сложных веб интерфейсов и баз данных для корпоративного использования под ключ. Оплата сдельная по факту реализации оговоренных этапов. Работа удаленная, занятость полный день в течение 2-3 месяцев и возможным ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек с хорошим опытом работы с картами гугля.Закрыт13 лет назад