Веб-программист в Европейскую компанию

Зарубежная компания ищет на постоянную удаленную работу веб-программиста.

Условия:

- Официальное оформление, по законам страны работодателя.

- Интересные проекты и задачи.

- Достойная заработная плата.

- В дальнейшем возможность переезда в Европу и работа с Европейской зарплатой.

- Взаимодействие через Skype.

- Удаленная работа в режиме онлайн на полный рабочий день.

Требования:

- Большой опыт программирования PHP приложений.

- Опыт работы с СУБД MySQL.

- Опыт работы над приложениями с архитектурой MVC.

- Знание Zend Framework, а также различных CMS (желательно, чтобы Joomla входила в их число)

- Знание Javascript фреймворков, в частности JQuery. Знание технологии AJAX.

- Знание HTML, CSS. Основы верстки.

Желательно:

- Опыт работы с высоконагруженными проектами.

- Опыт написания парсеров и подобных им автоматизированных систем.

- Опыт валидной блочной верстки.

- Опыт работы с командной строкой bash, ssh.

Мейлим - [email protected]

Стучимся в Skype - drbalashkewitsh