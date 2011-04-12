PHP-программист

Требуется программист для работы с сайтом и БД сайта, сразу говорю работа удаленая от нормальной , пишите ЛС или стучитесь в acq
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опыт работы связка PHP(знание ООП обязательно) и MySQL от 3-х лет.
Опыт работы с CodeIgniter от 1 года, понимание модели MVC.
Базовые знания верстки, JavaScript (JQuery)
Опыт работы с SVN, RedMine.
Умение разбираться в чужом коде, писать код в соответствии с архитектурой проекта. Обязательно комментировать код.
Умение работать в команде. Быть онлайн минимум 8 часов в сутки.
Готовность выполнить тестовое задание.
В ответе укажите ссылки на крупные выполненные работы.
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