PHP-программист

Опыт работы связка PHP(знание ООП обязательно) и MySQL от 3-х лет.

Опыт работы с CodeIgniter от 1 года, понимание модели MVC.

Базовые знания верстки, JavaScript (JQuery)

Опыт работы с SVN, RedMine.

Умение разбираться в чужом коде, писать код в соответствии с архитектурой проекта. Обязательно комментировать код.

Умение работать в команде. Быть онлайн минимум 8 часов в сутки.

Готовность выполнить тестовое задание.

В ответе укажите ссылки на крупные выполненные работы.