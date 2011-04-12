На постоянную удаленную работу web-программист

Условия работы:

- доступность в skype (видео) не менее 8 часов в сутки, с 10.00 - 14.00 и далее с 15.00 -19.00, два выходных в неделю.

- оплата раз в месяц, за каждые 30-31 календарных дней, на электронный кошелек Я.Д.

- срок исполнения каждого проекта не более 7-ми дней

- работы много, не допускается отвлечение в рабочее время (при наличии незавершенных проектов) на сторонние проекты.

Обязанности:

- верстка страниц из PSD

- "натягивание" шаблонов на cms

- написание программной составляющей (при необходимости) на PHP, Javascript

- в случае необходимости писать сайт с нуля, без использования cms

Требования к кандидату:

- прекрасное знание PHP, MySQL, CSS, Javascript, cms Drupal, Joomla

- опыт в разработке сайтов на cms различной сложности, от корпоративных сайтов до каталогов продукции (интернет-магазинов)

- способность работать в команде.